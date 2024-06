Schalke ausgestochen: Erster Neuzugang für Klose?

Miroslav Klose könnte zeitnah seinen ersten Neuzugang in den eigenen Reihen begrüßen, nachdem er erst heute etwas überraschend als neuer Cheftrainer beim 1. FC Nürnberg vorgestellt wurde.

Laut dem belgischen Journalisten Sacha Tavolieri steht der Zweitligist kurz vor der Verpflichtung von Angreifer Thibaud Verlinden. Die Parteien haben sich bereits mündlich auf eine Zusammenarbeit verständigt, so der Transfermarktinsider. Ein Jahr vor Vertragsende stand zuletzt eine Ablöse von einer halben Million Euro im Raum.

Tavolieri bestätigt darüber hinaus, dass sich Verlinden nicht nur gegen ein Engagement bei Union Saint-Gilloise, sondern auch beim FC Schalke entschieden hat. S04-Sportdirektor Marc Wilmots soll intensiv um die Dienste des 24-jährigen Belgiers geworben haben, schaut nun allerdings in die Röhre.

Beerschot informiert

In der abgelaufenen Spielzeit führte der ehemalige U-Nationalspieler seinen aktuellen Arbeitgeber mit fünf Treffern und zehn Vorlagen in die Jupiler Pro League. Zweitliga-Meister Beerschot muss sich voraussichtlich aber ohne den Leistungsträger in Liga eins beweisen: Verlinden soll den Verantwortlichen bereits mitgeteilt haben, dass er ins Frankenland wechseln möchte.