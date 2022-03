Freiburg geht von Haberer-Abschied aus

Beim SC Freiburg rechnet man nicht mit einem Verbleib von Janik Haberer über den Sommer hinaus. „Wir gehen aktuell davon aus, dass Janik für sich eine neue Herausforderung suchen wird“, zitiert der ‚kicker‘ Sportvorstand Jochen Saier.

Haberers Vertrag in Freiburg läuft am Saisonende aus. Der 27-jährige Mittelfeldspieler findet sich in dieser Spielzeit häufig auf der Ersatzbank wieder, insgesamt stehen in der Liga rund 500 Einsatzminuten auf Haberers Konto.