Magdeburg: Vertrag für Trainingsgast van Wermeskerken?

Schon bald wird sich entscheiden, ob Rechtsverteidiger Sai van Wermeskerken langfristig beim 1. FC Magedeburg bleibt. FCM-Coach Christian Titz sagt mit Blick auf den vereinslosen Trainingsgast gegenüber der ‚Bild‘: „Dazu werde ich im Moment nichts sagen. Wir werden uns intern darüber austauschen und dann eine Entscheidung fällen.“

Van Wermeskerken trainiert seit Anfang der Woche bei den Magdeburgern mit, durfte im gestrigen Testspiel des Zweitligisten gegen den Ligarivalen Eintracht Braunschweig (4:2) in beiden Halbzeiten ran, beackerte sowohl die linke als auch die rechte Defensivseite. Titz war zufrieden mit der Leistung des 29-jährigen Japaners: „Sai lieferte im Grunde das ab, was wir uns von ihm erwartet haben. Er zeigt Ruhe am Ball und Sicherheit im Passspiel.“ Zuletzt stand der Trainingsgast beim niederländischen Zweitligisten SC Cambuur Leeuwarden unter Vertrag.