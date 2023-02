Englands Topklubs wollen Vigo-Talent Veiga

- Quelle: as

Celta Vigo muss wohl um Gabri Veiga bangen. Nach ‚as‘-Informationen wollen mit Manchester United, dem FC Arsenal und Newcastle United gleich drei Topklubs aus der englischen Premier League einen Versuch starten, den 20-jährigen Offensivspieler auf die Insel zu holen. Bis 2026 ist Veiga noch an Vigo gebunden, die Spanier erhoffen sich dem Bericht zufolge eine Ablöse um 30 Millionen Euro.

In der laufenden Saison ist dem Rechtsfuß der Durchbruch gelungen. Acht Tore und drei Assists konnte Veiga in 22 Ligaspielen zum Erfolg seiner Mannschaft beisteuern. Zwei Tore und ein Vorlage gelangen dem Youngster in der heutigen Partie gegen Real Valladolid (3:0). Im November vergangenen Jahres lief der zentrale Mittelfeldspieler zum ersten und bisher einzigen Mal für die U21-Nationalmannschaft Spaniens auf.

