PSG: Baku abgelehnt?

Ridle Baku ist wohl kein allzu heißes Thema bei Paris St. Germain. Laut dem monegassischen Radiosender ‚RMC‘ hat der französische Topklub kein Interesse an der Verpflichtung des 22-Jährigen von Mainz 05 in diesem Sommer. Baku ist noch bis 2022 an die Rheinhessen gebunden.

Der ‚L’Équipe‘ zufolge soll sich PSG unlängst nach dem vielseitig einsetzbaren Defensivspieler erkundigt haben. Baku sei eine Option für die Position des Rechtsverteidigers, so das Blatt. Mainz-Manager Rouven Schröder hatte zu den Gerüchten gesagt: „PSG hat sich nicht bei mir erkundigt. Wir sind sehr zufrieden mit Ridle und haben ja dazu auch Vertrag bis 2022. Er ist bei uns sehr gut aufgehoben.“