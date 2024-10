Barças heimlicher Star | City für Pep-Abgang gerüstet

Flick macht die 100 voll

Hansi Flick feiert ein erstes kleines Jubiläum beim FC Barcelona. Heute vor 100 Tagen wurde der 59-Jährige mit großem Brimborium bei den Katalanen vorgestellt. Die anfängliche Skepsis hat sich schnell in Begeisterung verwandelt. Die spanischen Medien sind vor allem von der sachlichen Arbeit und der Effizienz des ehemaligen DFB-Coaches beeindruckt: „Mit Bescheidenheit und ohne viel Aufhebens hat er es geschafft, die Umkleidekabine mit einer Mischung aus Youngstern und Veteranen zu managen. 100 Tage nach seiner effektiven Ankunft im Verein hat Flick den sportlichen Wiederaufbau der Barça-Mannschaft hervorragend und überzeugend begleitet“, schwärmt die ‚Mundo Deportivo‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der sportliche Aufschwung steht nach acht Siegen in den ersten neun Ligapartien außer Frage, doch vor allem die positiven Effekte des Coaches auf den Verein werden gerühmt: „Der Trainer, der als die eigentliche Neuverpflichtung der Saison gilt, hat es geschafft, die Formel zu finden, die das Image und die guten Gefühle von Barça wiederherstellt. […] Er ist nicht zum Wortführer des Vereins geworden, wie es bei seinen Vorgängern der Fall war. Die Pressekonferenzen hinterlassen nicht mehr so laute Schlagzeilen. Es herrscht eine sportliche Ruhe.“ Barça-Präsident Joan Laporta zeigt sich in der ‚Sport‘ überglücklich: „Ich war sicher, dass er es gut machen würde. Er hat die Barça-Bank revolutioniert. Er ist ein Mann des Vereins, umgänglich, volksnah, anspruchsvoll, diszipliniert. Er geht mit gutem Beispiel voran. Er ist professionell, aber er hat eine große menschliche Note. Er ist ein guter Mensch.“

Lese-Tipp

„Diskrepanz in der Bilanz“: Barça scheitert vor Gericht

City gut auf Pep-Abgang vorbereitet

Es ist aktuell eine der spannendsten Fragen der Premier League: Wird Pep Guardiola seinen auslaufenden Vertrag bei Manchester City verlängern oder nicht? In den vergangenen Monaten deutete vieles darauf hin, dass der 53-Jährige nach neun Jahren im Amt seine Zelte beim Scheichklub abbricht. Bis Mitte der Woche galt der Katalane noch als Wunschlösung für den Posten des englischen Nationaltrainers, dann wurde Thomas Tuchel vorgestellt. Trotzdem scheint ein City-Abgang von Guardiola im kommenden Sommer wahrscheinlich. Die Fußstapfen, in die ein möglicher Nachfolger dann treten muss, sind groß. Trotzdem ist Keeper Ederson davon überzeugt, dass City die richtige Wahl treffen wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich glaube, der Verein hat den nächsten Trainer bereits im Auge. An dem Tag, an dem Pep sich entscheidet zu gehen, werden sie versuchen, die gleiche Linie zu verfolgen. City ist ein sehr gut strukturierter Verein, gut geführt, großartige Direktoren, großartiger CEO“, erklärt der Brasilianer gegenüber dem heimischen ‚TNT Sports Brasil‘. Als Favoriten auf die mögliche Guardiola-Nachfolge nannte der ‚Guardian‘ kürzlich Sporting Lissabons Chefcoach Rúben Amorim. Zwar würde Ederson gerne unter Guardiola weiterarbeiten, Sorgen mache er sich für die Zukunft trotzdem nicht: „Natürlich wäre es ein großer Verlust. Wir sprechen hier über den besten Trainer der Welt, aber ich sehe einen wirklich gut vorbereiteten Verein für die Zeit nach Pep.“