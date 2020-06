Werner-Erbe: Hwang nach Leipzig?

Bedient sich RB Leipzig einmal mehr in Salzburg? Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge zeigt der Bundesligist konkretes Interesse an Hee-chan Hwang (24), der nur noch bis 2021 in Österreich unter Vertrag steht. Losen Kontakt soll es schon in den vergangenen Jahren gegeben haben.

In diesem Sommer könnten die Diskussionen vertieft werden, Hwang wird als potenzieller Nachfolger für Timo Werner gehandelt. Der 24-jährige Stürmer wird für 53 Millionen Euro zum FC Chelsea wechseln.

Hwang, 32-facher südkoreanischer Nationalspieler, steht in dieser Saison bei 33 Scorerpunkten (14 Tore, 19 Assists) in ebenso vielen Pflichtspielen. Der einzige Kandidat für die Werner-Nachfolger ist Hwang aber nicht.

Mit Milot Rashica ist sich Leipzig nach FT-Infos grundsätzlich einig, ein möglicher Wechsel hakt allerdings an der Ablöse. Rashicas Ausstiegsklausel fällt bei einem Bremer Abstieg von 38 auf 15 Millionen Euro. Denkbar ist auch eine freie Preisverhandlung.