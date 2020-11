Bericht: Atlético bietet Morata für Dybala

Paulo Dybala (26) befindet sich offenbar im Visier von Atlético Madrid. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ in Bezug auf italienische Medien berichtet, bereiten die Rojiblancos ein Angebot für den Argentinier von Juventus Turin vor. Demzufolge plant Atlético eine Offerte über 35 Millionen Euro sowie den endgültigen Transfer von Angreifer Álvaro Morata (28).

Morata ist derzeit an Juve nur ausgeliehen, für den Anschluss besitzt die Alte Dame jedoch eine 45 Millionen Euro schwere Kaufoption. In einem potenziellen Deal könnte diese Summe nun verrechnet werden. Nach einer bärenstarken Vorsaison tut sich Dybala unter dem neuen Trainer Andrea Pirlo zurzeit schwer und findet sich in der laufenden Spielzeit meist auf der Bank wieder.