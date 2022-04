Eintracht schätzt Abwehrhüne Touré

Eintracht Frankfurt ist in der französischen Ligue 2 auf einen kaum zu übersehenden Abwehrspieler aufmerksam geworden. Wie FT aus Frankreich erfuhr, gehört der Bundesligist zum Interessentenkreis für Souleymane Isaak Touré vom AC Le Havre.

Der 19-jährige Innenverteidiger ist stolze 2,04 Meter groß und entsprechend ein echter Turm in der Abwehr. In der laufenden Saison kam Touré schon 15 Mal zum Einsatz. Dabei überzeugte er auch Olympique Marseille, das den französischen U19-Nationalspieler aus seinem bis 2023 datierten Vertrag herauskaufen will.