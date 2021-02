„Marsmensch“ CR7 | Gattuso-Ultimatum bei Neapel

CR7 bringt Juve auf die Siegerstraße

Cristiano Ronaldo hat beim gestrigen 2:0-Sieg von Juventus Turin gegen die AS Rom mal wieder seine Torjäger-Qualitäten unter Beweis gestellt. Mit seinem 764. Karriere-Treffer brachte der 36-Jährige die Alte Dame in die Erfolgsspur. Für die ‚Gazzetta dello Sport‘ sind Ronaldos Qualitäten nicht von dieser Welt, sie titelt „Marsmensch“. Der ‚Corriere dello Sport‘ stimmt in die Lobeshymnen ein: „Wer Cristiano im Team hat, gewinnt.“ Eine einfache Gleichung, die im gestrigen Spiel aufging.

Unter der Anzeige geht's weiter

Fekir mit Ladehemmungen

Für Nabil Fekir läuft es sportlich schon länger nicht mehr rund. Mit Ausnahme von zwei verwandelten Elfmetern hat der französische Star von Betis Sevilla seit fast einem Jahr keinen Treffer mehr erzielt. Die spanische Zeitung ‚El País‘, fragt sich nun, was mit dem offensiven Mittelfeldspieler los ist: „Die seltsame Dürreperiode von Fekir.“ Sein bislang letztes Tor aus dem Spiel heraus erzielte der 27-Jährige am 7. Februar 2020 gegen den FC Barcelona, der auch heutiger Gegner ist (21:00 Uhr). Aus Sicht der Andalusier, die um die Europa League-Plätze kämpfen, bleibt die Hoffnung, dass der Knoten gegen die Katalanen endlich platzt.

Für Gattuso wird es eng

Genaro Gattuso war einst ein Weltklasse-Spieler – als Trainer läuft es für den 43-Jährigen bis dato hingegen nicht so recht. 2019 beim AC Mailand entlassen steht er mittlerweile auch bei der SSC Neapel gehörig in der Kritik. Nach der gestrigen 1:2-Niederlage gegen den FC Genua ist ordentlich Druck auf dem Kessel in der italienischen Kulturmetropole. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, hat Neapel-Präsident Aurelio de Laurentiis Gattuso ein Ultimatum gestellt: Sollte er in den kommenden zwei Partien keine zufriedenstellenden Resultate einfahren, würde dies Gattuso den Job kosten. Kein leichtes Unterfangen angesichts der kommenden Gegner. Zunächst geht es am Mittwoch gegen Atalanta Bergamo im Halbfinale der Coppa Italia, anschließend trifft die Partenopei am Sonntag auf Juventus Turin.