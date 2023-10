Englisches Top-Duell um Barco

Nach einem miserablen Saisonstart stehen die Zeichen bei den Boca Juniors mittlerweile wieder auf Erfolg. Nächsten Freitag steht das Finale um die Copa Libertadores gegen Fluminense auf dem Programm. Bis zu 150.000 Fans wollen die Mannschaft nach Rio de Janeiro begleiten. Der sportliche Aufschwung ist eng mit dem neuen Trainer Jorge Almirón verbunden – aber nicht nur.

Unter der Anzeige geht's weiter

Beispielsweise auch ein Youngster namens Valentín Barco hat das Spiel des Traditionsklubs aus Buenos Aires merklich belebt. Der 1,70 Meter kleine Techniker wirbelt auf der linken Seite, wo er sowohl defensiv als auch offensiv zum Einsatz kommen kann. Allzu lange wird Boca aber wohl keine Freude mehr an Barco haben, denn schon nach dem Finale im Maracanã könnte Europa rufen.

Lese-Tipp

Chelsea: Ersehntes Nkunku-Comeback rückt näher

UD Almería, Brighton & Hove Albion sowie RB Leipzig sind schon auf den 19-Jährigen aufmerksam geworden. Mittlerweile sind aber auch größere Fische im Teich. Wie ‚90min.com‘ berichtet, bahnt sich ein Zweikampf zweier englischer Schwergewichte an.

Unter der Anzeige geht's weiter

Duell auf Augenhöhe?

Manchester City soll aktuell in der Pole Position liegen. Pep Guardiola will Barco unbedingt als Zukunftslösung für die linke Seite. Aber auch der FC Chelsea möchte dem Bericht zufolge noch ein Wörtchen mitreden. Die Blues versuchen alles, um den Deal mit City platzen zu lassen.

Und Boca? Die Xeneizes würden den Ende 2024 auslaufenden Vertrag gerne verlängern. In diesem Zug soll die Ausstiegsklausel in Höhe von umgerechnet rund neun Millionen Euro deutlich erhöht werden. Barco macht in dieser Hinsicht aber bislang keinerlei Anstalten. Der Weg in die Premier League ist frei.