Boca Juniors feuern Gago

Die Trainerkarriere von Fernando Gago hat einen Knick bekommen. Wie Mauricio Serna, Sportvorstand des argentinischen Spitzenklubs vor TV-Kameras mitteilte, wurde der Trainer mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden.

„Wir haben eine Entscheidung getroffen: Fernando Gago und sein Trainerstab haben hier ausgedient. Wir haben diese Entscheidung in aller Ruhe getroffen, es war nicht leicht“, so der Funktionär. Gago betreute die Mannschaft seit Oktober 2024 und stand in 30 Pflichtspielen an der Seitenlinie. Vor zwei Tagen musste man sich dem großen Rivalen River Plate mit 1:2 geschlagen geben.