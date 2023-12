Wolfsburg: Rückendeckung für Kovac

Sebastian Schindzielorz stärkt seinem Trainer Niko Kovac den Rücken. „Wir analysieren die Spiele intensiv gemeinsam und wollen gemeinsam die Situation auch meistern. Deswegen gibt es keine Diskussion über die Trainer-Thematik“, zitiert die ‚Bild‘ den Sportdirektor des VfL Wolfsburg.

Mit 1:3 verloren die Niedersachsen am gestrigen Samstag gegen den VfL Bochum und rutschten in der Bundesliga dadurch auf den neunten Platz ab. Kovac ist seit dem Sommer 2022 der Cheftrainer in Wolfsburg.