Wolfsburg: Jenz vor Bundesliga-Wechsel?

Die TSG Hoffenheim sucht nach der Verletzung von Ozan Kabak (24) noch mindestens eine Verstärkung für die Innenverteidiger-Position. Laut ‚Sky‘ ziehen die Sinsheimer dafür neben Sepp van den Berg (22) auch Moritz Jenz (25) vom VfL Wolfsburg in Betracht.

Mit dem 25-Jährigen soll man sich bereits in Gesprächen befinden, wodurch die Bemühungen schon nun konkreter seien als die um van den Berg. Jenz kann sich laut dem Bericht einen Wechsel trotz seines noch bis 2027 laufenden Vertrags gut vorstellen. Gut für die TSG, denn der gebürtige Berliner dürfte deutlich billiger zu haben sein als der drei Jahre jüngere Niederländer.

Jenz war erst im vergangenen Sommer nach dem Ende seiner Leihe zum FC Schalke für acht Millionen Euro vom FC Lorient in die Autostadt gewechselt. Mit 22 Startelfeinsätzen gehörte der 1,90-Hüne zum Stammpersonal in Wolfsburg. Vielleicht steht nun der nächste Karriereschritt zum Europa League-Teilnehmer aus Hoffenheim an.