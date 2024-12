Werder-Talent rückt zu den Profis auf

Der SV Werder Bremen gibt dem nächsten Talent die Chance, sich bei den Profis zu beweisen. Wie der Leiter Profifußball Peter Niemeyer gegenüber dem ‚kicker‘ bestätigt, wird Patrice Covic „ab dem neuen Jahr fest bei den Profis dabei sein“. Das 17-jährige Toptalent war erst im Sommer von Hertha BSC an die Weser gewechselt.

Covic, Sohn des ehemaligen Hertha-Trainers Ante Covic, mischt die U19-Bundesliga derzeit groß auf. Der kroatische U19-Nationalspieler kommt in 17 Pflichtspielen in dieser Saison auf zehn Tore und zwei Assists. Bei der Verpflichtung im Sommer hatte Werder sich gegen namhafte Konkurrenten im Werben um den damals 16-Jährigen durchgesetzt. Covic besitzt in Bremen einen Vertrag bis 2027.