Konkurrenz ausgestochen: Werder schnappt sich Hertha-Talent

Der SV Werder Bremen hat sich die Dienste des begehrten offensiven Mittelfeldspielers Patrice Covic gesichert. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge hat der 16-jährige Youngster in Diensten von Hertha BSC an der Weser bereits einen ab dem Sommer gültigen Vierjahresvertrag unterzeichnet. Weil sein aktuellen Arbeitspapier in der Hauptstadt in wenigen Monaten ausläuft, wird keine Ablöse fällig.

Über den bevorstehenden Wechsel soll Covic die Alte Dame sowie seine Mitspieler schon vor dem Jahreswechsel informiert haben. Im Werben um den kroatischen U17-Nationalspieler setzen sich die Bremer gegen zwei Ligakonkurrenten durch: Laut ‚Bild‘ hatten auch RB Leipzig und der VfL Wolfsburg die Fühler nach Covic ausgestreckt.

Update (14:10 Uhr): Das ging schnell. Die Grün-Weißen geben die Verpflichtung des Offensiv-Talents offiziell bekannt. „Patrice ist ein sehr guter Fußballer, ein Spielmacher, der auch Torgefahr ausstrahlt und großes Fußballverständnis hat. Wir freuen uns sehr, dass ein Talent wie er sich für den Werder-Weg entschieden hat“, erklärt Björn Schierenbeck, Leiter Leistungszentrum beim SVW.