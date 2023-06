Transferziel Torres: Premier League-Klub macht Bayern Konkurrenz

Im Werben um Spitzenspieler auf dem Transfermarkt ist man nur selten allein. Das muss jetzt auch der FC Bayern spüren. Während der Abgang von Lucas Hernández zu Paris St. Germain immer konkretere Formen annimmt, kümmern sich die Verantwortlichen an der Säbener Straße im Hintergrund bereits um Ersatz. Dieses Unterfangen wird nun ein Stück schwieriger.

Denn laut ‚Mundo Deportivo‘ drängt Aston Villa mit Nachdruck auf eine Verpflichtung von Pau Torres. Trainer Unai Emery und der neue Sportdirektor Monchi kennen den 26-jährigen Linksfuß beide sehr gut aus ihrer Zeit beim FC Villarreal. Der spanischen Zeitung zufolge bemühen sich die Villans jetzt intensiv um einen Transfer des Innerverteidigers.

Der 23-fache spanische Nationalspieler ist von der Offerte aus der Premier League angetan, heißt es. Er bevorzuge einen Wechsel auf die Insel gegenüber einem Transfer in die Bundesliga oder in die Serie A. Aus Italien wird Juventus Turin großes Interesse nachgesagt. Villarreal plant für den Verkauf 35 Millionen Euro ein. Bei dem Schnäppchen-Preis könnten auch noch weitere Vereine in Kürze beim Gelben U-Boot auf der Matte stehen.