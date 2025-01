Kontakt zu Gyökeres: Plant Bayern mit Kane-Abgang?

64 Tore und 21 Torvorlagen in 65 Pflichtspielen sprechen eine deutliche Sprache. Harry Kane ist treffsicher und der absolute Topstar in der starken Offensive des FC Bayern. Da der Kapitän der englischen Nationalmannschaft aber schon 31 Lenze zählt, plant man an der Säbener Straße mittelfristig mit einem Ersatz.

Laut ‚Record‘ haben die Bayern deshalb Kontakt zu den Beratern von Viktor Gyökeres etabliert. Am Dienstag seien Scouts des deutschen Rekordmeisters beim Pokalhabfinalspiel von Sporting gegen den FC Porto anwesend gewesen. Den Siegtreffer beim 1:0-Erfolg erzielte – wie soll es anders sein – Gyökeres.

Große Konkurrenz und offene Kane-Frage

Zahlreiche Vertreter aus Europas Fußballelite sind hinter Gyökeres wert. Der 26-Jährige steht dem Vernehmen nach bei Klubs wie Manchester United, dem FC Barcelona und Paris St. Germain auf dem Zettel. Obwohl er eine Ausstiegsklausel in Höhe von 100 Millionen Euro besitzt, soll es zwischen Sporting und Gyökeres ein Gentlemen’s agreement geben, das ihm erlaubt, den Verein im Sommer für 75 bis 80 Millionen Euro verlassen.

Ein Preis, der gesalzen wäre, sollten die Bayern schon im Sommer zuschlagen. Dann hätte man im Sturm ein echtes Luxusproblem, steht Kane doch noch bis 2027 beim FCB unter Vertrag. Der ‚Record‘ spekuliert deshalb sogar über eine vorzeitige Rückkehr von Kane nach England. Ähnliche Berichte von der Insel oder aus der deutschen Presse gab es zuletzt nicht. Kane selbst betonte stets, er und seine Familie fühlen sich pudelwohl in München.