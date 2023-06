Eintracht: Hauge will sich durchbeißen

Jens Petter Hauge sieht seine Zukunft bei Eintracht Frankfurt. Wie ‚Sport1‘ berichtet, plant der 23-jährige Offensivspieler keinen Weggang in diesem Sommer. Hauge wolle sich durchsetzen und den neuen Trainer Dino Toppmöller von seinen Qualitäten überzeugen. Vertraglich ist der Norweger noch bis 2026 an die Hessen gebunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die abgelaufene Saison verbrachte Hauge auf Leihbasis bei der KAA Gent. Den erhofften Leistungsschub verschaffte ihm das Jahr in Belgien allerdings nicht. Dem Rechtsfuß gelang in 29 Einsätzen kein Treffer, Hauge steuerte aber fünf Assists bei. In Frankfurt hofft man nun, dass dem für knapp zehn Millionen Euro verpflichteten Offensivmann der späte Durchbruch am Main gelingt.

Lese-Tipp

Frankfurt wieder im Rennen: Skhiris Entscheidung steht bevor