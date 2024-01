Union: Vertessen vor der Unterschrift

Die Akte Yorbe Vertessen ist bei Union Berlin wohl doch noch nicht geschlossen. Die Köpenicker wollen einem Bericht von ‚Voetbal International‘ zufolge den Druck auf einen Transfer des 23-jährigen Flügelstürmers von der PSV Eindhoven erhöhen und sogar noch in dieser Woche abschließen. Im Raum steht weiterhin eine Ablöse von fünf Millionen Euro.

Das belgische ‚Nieuwsblad‘ geht sogar noch einen Schritt weiter und schreibt, dass der Deal bereits in trockenen Tüchern ist. Vertessen winkt in der Hauptstadt ein Vertrag bis 2028. Die Vereine stehen dem Bericht zufolge unmittelbar vor der Einigung.

Ziel des Bundesligisten soll es sein, Vertessen so schnell wie möglich nach Berlin zu holen, damit er in der Partie gegen den SV Darmstadt am Sonntagnachmittag (15:30 Uhr) schon Teil der Mannschaft sein kann. Im wichtigen Pokalspiel der PSV gegen Feyenoord Rotterdam (morgen, 20 Uhr) soll Vertessen aber laut ‚Voetbal International‘ noch mitwirken. Anschließend könnte es ganz schnell gehen.