Wettbieten eröffnet: Drei Topklubs jagen BVB-Star Gittens

Die Nerven bei der schwarz-gelben Anhängerschaft liegen derart blank, dass Jamie Gittens nach seiner Auswechslung aus dem Gästeblock des Ruhrstadions verbal angegangen wurde. Der Engländer war außer sich vor Wut und musste von seinen Mitspielern im Zaum gehalten werden. Die Chancen auf einen Verbleib bei Borussia Dortmund erhöhen diese Szenen beileibe nicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Und der Abschied des englischen Supertechnikers hat hinter den Kulissen längst an Fahrt aufgenommen. Tottenham Hotspur wird seit geraumer Zeit Interesse nachgesagt, im Sommer wollen die Spurs einen Großangriff starten. Wie die ‚Bild‘ berichtet, könnte dabei die 100-Millionen-Euro-Marke geknackt werden.

Wettbieten um Gittens?

Auf diese Summe soll sich mindestens das Angebot aus London belaufen. Da laut der Boulevardzeitung mit dem FC Arsenal und FC Chelsea zwei noch finanzstärkere Londoner Klubs Interesse bekunden, könnte ein Wettbieten den Preis weiter nach oben treiben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gittens wird seit 2019 am Rheinlanddamm ausgebildet. Sollte der BVB das internationale Geschäft verpassen, wäre der Flügelspieler das schwarz-gelbe Asset, das am meisten Geld in die Kassen spülen würde, um die fehlenden Königsklasse-Millionen zu kompensieren.