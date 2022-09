N‘Dicka-Poker: Neuer Juve-Vorstoß im Januar?

Noch etwas mehr als drei Monate bleiben Eintracht Frankfurt Zeit, den auslaufenden Vertrag von Evan N‘Dicka in Ruhe zu verlängern. Ab dem 1. Januar dürfen Klubs ohne die Zustimmung des Europa League-Siegers mit dem 23-jährigen Innenverteidiger in Verhandlungen treten. Die Eintracht droht den Franzosen somit ablösefrei im nächsten Sommer zu verlieren.

Ein Verein, der sich bereits jetzt schon seine Gedanken darüber macht, ist einem Bericht der ‚Gazzetta dello Sport‘ zufolge Juventus Turin. Die Bianconeri haben demnach aber keinen ablösefreie Verpflichtung im Sinn. Vielmehr schwebt der Alten Dame vor, die Konkurrenz um N‘Dicka auszustechen, indem Frankfurt ein Ablöseangebot vorgelegt wird.

Somit würde die Eintracht ein halbes Jahr vor Vertragsende immerhin noch eine Millionensumme für seinen Leistungsträger einspielen können. Ein Szenario, in dem N‘Dicka seinen Vertrag an der Mainmetropole verlängert, deutet sich derzeit nicht an. Zuletzt berichtete die ‚Bild‘, dass der Berater des Innenverteidigers Angebote des Bundesligisten „kategorisch“ ablehnt. Ein Vorteil für Juve.