Der FSV Mainz 05 und RB Leipzig befinden sich aktuell im direkten Kampf um Rang vier, der für die Champions League berechtigen würde. Nach einer herausragenden Saison schwächeln die Rheinhessen aktuell etwas und mussten nach der 0:2-Niederlage bei der TSG Hoffenheim Leipzig am vergangenen Wochenende vorbeiziehen lassen.

Ob Mainz in der kommenden Saison tatsächlich in der Königsklasse auflaufen wird, ist derzeit also noch offen. Offen ist ebenso, wer in der kommenden Saison beim FSV an der Seitenlinie steht. Denn auch wenn Trainer Bo Henriksen erst Ende Januar bis 2027 verlängert hat, kommen jetzt Gerüchte um einen möglichen Abgang auf.

‚Sky‘ berichtet, dass ausgerechnet die direkte Konkurrenz aus Leipzig den 50-Jährigen als Nachfolger von Marco Rose für die kommende Spielzeit auf der Kandidatenliste hat. Den Verantwortlichen der Leipziger gefällt die Arbeit des Dänen, der mit Mainz die Bundesliga aufmischt.

Röhl auch auf der Insel begehrt

Henriksen ist allerdings nicht der einzige mögliche Kandidat für den Trainerposten, den aktuell Zsolt Löw interimistisch innehat. Auch Oliver Glasner, Roger Schmidt und Danny Röhl zählen zum engeren Kreis, letzterer wird dem Bericht zufolge aber auch aus der Premier League heiß umworben.