Füllkrug verlängert bei Werder

Werder Bremen kann eine wichtige Personalie abhaken. Wie der Aufsteiger am Sonntagmorgen vermeldet, hat Mittelstürmer Niclas Füllkrug (29) seinen bis 2023 datierten Vertrag verlängert. Über die neue Laufzeit machen die Bremer keine Angaben.

Werder-Trainer Ole Werner freut sich über den Verbleib seines Torjägers: „Niclas ist ein wichtiger Baustein in unserer Mannschaft. Er gehört zu den erfahrenen Spielern in unserem jungen Team und soll die Gruppe mit anführen.“

„Verantwortung übernehmen“

Füllkrug spielte schon in der Jugend für Werder, kehrte 2019 nach Stationen in Fürth, Nürnberg und Hannover für 6,5 Millionen Euro zurück. In der vergangenen Aufstiegssaison schoss er 19 Tore und legte acht Treffer vor.

„Ich möchte gerne auch weiterhin Verantwortung übernehmen. Ich denke, gerade nach einem Aufstieg ist es wichtig, dass die Jungs vorangehen, die bereits Erfahrungen in der Bundesliga gesammelt haben. Mit der Verlängerung meines Vertrages möchte ich das auch ein Stück weit unterstreichen“, so Füllkrug.