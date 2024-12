Mit Hintertür: Guardiola kündigt Karriereende an

Pep Guardiola hat angekündigt, dass er nach Manchester City keine andere Vereinsmannschaft mehr trainieren wird. Im Gespräch mit dem spanischen Koch Dani Garcia auf dessen YouTube-Kanal ‚Desmontadito‘ kündigte der 53-Jährige an, nach seinem Engagement bei den Skyblues eine Pause einzulegen, vielleicht sogar seine Trainerlaufbahn ganz zu beenden: „Es wird eine Zeit kommen, in der ich das Gefühl habe, dass es genug ist, und dann höre ich definitiv auf. Ich werde kein anderes Team trainieren.“ Guardiola hat bei den Citizens gerade erst bis 2027 verlängert, steckt mit dem Team jedoch aktuell in der größten Krise seiner Amtszeit.

„Der Ausgangspunkt, um mit den Problemen einer Niederlage fertig zu werden, wäre, mit Menschen zusammen zu sein. Aber niemand kann die Einsamkeit eines Fußballtrainers wirklich trösten, den Schmerz der Niederlage spürt man allein“, klagte Guardiola.