Bayern diskutiert sogar über van Gaal

Mehr und mehr kristallisiert sich heraus, dass Erik ten Hag ein ernstes Thema bei der Trainersuche des FC Bayern ist. Der ‚kicker‘ berichtet mittlerweile von einer „konkreten Spur“ zum Coach von Manchester United.

Klar ist aber auch: Ten Hag steht im Old Trafford noch bis 2025 unter Vertrag. Die laufende Saison könnte die schlechteste seit Dekaden werden – trotzdem ist aber nicht geklärt, ob der 54-Jährige am Ende doch noch bleibt.

Nächste Klatsche für United

„Ich denke darüber nicht nach“, sagte ten Hag am gestrigen Montagabend zur Zukunftsfrage. Vorausgegangen war eine mal wieder niederschmetternde Klatsche gegen Crystal Palace (0:4). Die Bayern glauben aber trotzdem an ten Hags Trainer-Qualität. Zwischen 2013 und 2015 arbeitete dieser schon als Übungsleiter der zweiten Mannschaft des FCB.

Natürlich – und das hat die bisherige Trainersuche eindrucksvoll gezeigt – sollten Max Eberl und Co. sich aber auch über Alternativen Gedanken machen. In diesem Kontext führt der ‚kicker‘ neben Hansi Flick und Lucien Favre, die beide schon länger gehandelt werden, auch einen alten Bekannten an: Louis van Gaal.

Begründer der Ballbesitz-Bayern

Der mittlerweile 72-Jährige begründete in der Saison 2009/10 die dominante Ballbesitz-Ära der Bayern, verließ den Klub aber nach wiederkehrenden Streitigkeiten mit der Führung um Uli Hoeneß und einer sportlichen Negativserie vorzeitig im April 2011.

Anschließend betreute van Gaal noch zweimal das niederländische Nationalteam (zuletzt bei der WM 2022) und dazwischen auch zwei Saisons lang Manchester United – sein letzter Job im Tagesgeschäft liegt also schon acht Jahre zurück.

Neuer Anlauf 2025?

Bei den Bayern wäre van Gaal ob seines fortgeschrittenen Alters wohl als Übergangslösung für eine Saison vorgesehen. Im kommenden Sommer könnten dann Namen wie Xabi Alonso, Jürgen Klopp, Pep Guardiola oder Sebastian Hoeneß neu abgeklopft werden.

Völlig unklar ist aber, ob van Gaal für dieses Modell zu haben wäre. Genauso betont der ‚kicker‘, dass die Idee bei den Bayern noch nicht weiterverfolgt wurde. Deutlicher sichtbar ist da schon die Spur zu ten Hag. Bei diesem müsste sich der FCB aber wahrscheinlich noch einige Wochen in Geduld üben, ehe ein Deal festgezurrt werden kann.