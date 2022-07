Mainz: Martín nach Spanien?

Aarón Martín weckt Begehrlichkeiten in seiner spanischen Heimat. Einem Bericht des ‚kicker‘ zufolge zeigt Erstligist FC Getafe Interesse am Linksverteidiger von Mainz 05. Bei den Rheinhessen steht der 25-Jährige nur noch bis 2023 unter Vertrag.

Sportvorstand Christian Heidel sagte vor wenigen Wochen: „Er muss eine Grundsatzentscheidung treffen: Will er lieber bei uns bleiben und verlängern, oder will er wechseln? Das wird sich sicherlich in der nächsten Zeit klären, darüber sind wir uns mit seinem Management einig.“