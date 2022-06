Schalke verpflichtet Mohr

Schalke 04 rüstet sich für die Bundesliga-Rückkehr. Die Königsblauen verkünden die Verpflichtung von Linksaußen Tobias Mohr. Der 26-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis 2025. An den 1. FC Heidenheim fließt dem Vernehmen nach rund eine Million Euro Ablöse.

Sportdirektor Rouven Schröder sagt über den Neuzugang: „Es ist kein Geheimnis, dass wir Tobias schon länger kennen, langfristig beobachtet und um ihn gekämpft haben. Dass wir die Verpflichtung nun erfolgreich umsetzen konnten, freut uns sehr.“ Mohr habe „einen richtig guten linken Fuß, mit dem er jederzeit durch Tore und eigene Abschlüsse Gefahr kreieren kann. Dazu bringt er das passende Tempo mit, um sich die nötigen Freiräume zu schaffen.“

Mohr war Anfang 2020 von Greuther Fürth nach Heidenheim gewechselt. In der abgelaufenen Saison verbuchte der Linksfuß in 34 Pflichtspielen 16 Scorerpunkte (acht Tore, acht Assists). Jetzt will sich Mohr erstmals im deutschen Oberhaus behaupten und mit Schalke die Klasse halten.