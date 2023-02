Ablösefrei: Dahmen nennt mögliche Ziele

Finn Dahmen hat sich zu seinem bevorstehenden Abgang von Mainz 05 im Sommer geäußert. Der 24-jährige Torhüter sagt der ‚Bild‘ über mögliche Ziele: „Die Liga spielt da keine große Rolle. Natürlich wünscht man sich die Bundesliga. Ich kann mir aber auch einen Wechsel in die 2. Liga vorstellen und auch das Ausland ist eine Option. Entscheidend sind Faktoren, wie Torwart-Trainer, Spielstil und natürlich die Einsatzchancen.“

Dahmen ist seit Jahren die Nummer zwei in Mainz. Zuletzt vertrat er mit guten Leistungen den verletzten Robin Zentner (27). Dennoch bleibt er bei seiner längst kommunizierten Entscheidung, den auslaufenden Vertrag in Mainz nicht zu verlängern. „Mainz hat sich in den letzten Jahren mehrfach für Robin entschieden. Deswegen gehe ich davon aus, dass meine Zeit in Mainz im Sommer endet. Ich möchte mich einfach als Nummer Eins durchsetzen, das ist für meine Entwicklung das Beste“, sagt der U21-Europameister von 2021.

