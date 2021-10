Bericht: Gehaltserhöhung keine Option für Haaland

Im Kampf um den Verbleib von Erling Haaland lässt Borussia Dortmund kein Mittel ungenutzt. Sebastian Kehl, Leiter Lizenzbereich beim BVB, spielte bei ‚Sky90‘ jüngst die Emotionskarte. „Erling will geliebt werden. Und die Leute in Dortmund lieben ihn“, so der ehemalige Profi.

Die Finanzabteilung der Dortmunder prüft derweil den Faktor Geld. Laut ‚Sport1‘-Journalist Patrick Berger sind für den Winter Gespräche zwischen der Sportlichen Leitung und dem Haaland-Lager anberaumt. In diesen soll versucht werden, dem 21-Jährigen einen Verbleib über den Sommer hinaus mit einer Gehaltserhöhung schmackhaft zu machen. Laut der ‚Sport Bild‘ könnte das Salär sogar nahezu verdoppelt werden.

Hat Haaland kein Interesse?

Alles umsonst, wenn man einem Bericht der ‚as‘ Glauben schenkt. Der spanischen Sportzeitung zufolge ist ein weiteres Jahr in Dortmund für Haaland zurzeit keine Option. Eine mögliche Gehaltserhöhung ändere daran nichts.

Berater Mino Raiola sollen bereits Angebote für den kommenden Transfersommer vorliegen. Aufgrund einer Vereinbarung zwischen Haaland und dem BVB kann der Norweger die Schwarz-Gelben für eine Summe zwischen 75 und 90 Millionen Euro verlassen.