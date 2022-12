Stuttgart: Kommt der Sosa-Ersatz aus der Bundesliga?

Neuer Sportdirektor, neuer Trainer – beim VfB Stuttgart kommt es personell derzeit zu einem munteren Stühlerücken. Auch in Sachen Transfers könnte auf die Schwaben eine spannende Zeit zukommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Cannstätter wappnen sich scheinbar für den Fall, dass Borna Sosa den Klub im Winter verlassen möchte. Einen geeigneten Nachfolger hat der derzeitige Tabellen-16. offenbar in der Bundesliga ausgemacht. Dem ‚kicker‘ zufolge befindet sich Maximilian Mittelstädt von Hertha BSC auf dem Radar der Stuttgarter.

Lese-Tipp

Wolfsburg buhlt um WM-Fahrer Laïdouni

In Berlin kommt der 1,80 Meter große Verteidiger in dieser Saison kaum zum Einsatz. In 15 Bundesligapartien stand der gebürtige Berliner lediglich in sieben Spielen auf dem Platz. Zuletzt wurde auch der VfL Wolfsburg mit dem 25-Jährigen in Verbindung gebracht.