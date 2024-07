Gladbach-Interesse: Hohes Preisschild für Bernardo

Borussia Mönchengladbach müsste bei einem Transfer von Bernardo offenbar tief in die Tasche greifen. Wie die ‚WAZ‘ berichtet, fordert der VfL Bochum eine zweistellige Millionenablöse für seinen Defensivspieler, wobei diese auch durch Bonuszahlungen erreicht werden könnte. Der Brasilianer ist noch bis 2026 an den Revierklub gebunden.

Die Gladbacher waren jüngst mit Bernardo in Verbindung gebracht worden, der eine starke Debütsaison in Bochum hinter sich und in der Bundesliga die meisten Zweikämpfe in der vergangenen Spielzeit gewonnen hat. Laut ‚WAZ‘ handelt es sich beim Interesse der Borussia nach aktuellem Stand aber nur um eine Anfrage, konkrete Verhandlungen wurden noch nicht geführt.