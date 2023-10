Schalke komplettiert Trainerteam

Beim FC Schalke 04 setzt Neu-Trainer Karel Geraerts auf altbekannte Kräfte in seinem Trainerteam. Wie die ‚Bild‘ berichtet, kehren Matthias Kreutzer und Mike Büskens als Assistenten zurück. Die 55-jährige Vereinslegende hatte unter Ex-Trainer Thomas Reis dieselbe Position bekleidet, fungierte vorrangig aber als Verbindungstrainer zwischen Jugend- und Profibereich. Unter Geraerts soll Büskens wieder näher am Profiteam arbeiten.

Kreutzer war ebenfalls unter Vorgänger Reis als Co-Trainer tätig. Im Anschluss an dessen Entlassung betreute der 40-Jährige die Schalker in zwei Ligaspielen. Ein Punktgewinn gelang Kreutzer allerdings nicht. Derzeit liegt Schalke mit nur zwei Siegen nach neun Spieltagen auf Platz 16 in der zweiten Liga.