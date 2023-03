Newcastle: Guimarães hat Großes vor

Bruno Guimarães kann sich einen langfristigen Verbleib bei Newcastle United vorstellen. Bei einer Preisverleihung sagte der 25-Jährige: „Ich denke darüber nach, lange hier zu bleiben. Als ich unterschrieb, dachte ich, ich möchte meinen Namen in die Geschichte des Vereins eintragen.“ Bereits im vergangenen Winter war eine vorzeitige Vertragsverlängerung des Brasilianers Thema. Bei den Magpies besitzt der Mittelfeldspieler noch ein Arbeitspapier bis zum Sommer 2026.

Mit Newcastle möchte Guimarães großes Erreichen: „Ich weiß, was ein Titel für die Geschichte des Vereins bedeutet. Meine Motivation hier ist es, einen Titel für den Verein zu gewinnen.“ Der Rechtsfuß ist davon überzeugt: „Dieser Verein wird in Zukunft jedes Jahr in der Champions League sein.“ Aktuell belegen die Toons in der Premier League den sechsten Tabellenplatz, ein Champions League-Platz ist also noch in greifbarer Nähe.

