Weiser-Gerüchte: Fritz mit klarer Ansage

Der SV Werder Bremen will Mitchell Weiser (29) in den eigenen Reihen halten. „Wir sind in Gesprächen mit seiner Agentur und haben uns da klar positioniert: Wir wollen Mitchell behalten“, sagt Clemens Fritz, Leiter des Lizenzbereichs bei Werder, gegenüber der ‚DeichStube‘.

Zur Einordnung: Per Ausstiegsklausel könnte Weiser die Grün-Weißen für drei Millionen Euro verlassen. Laut der ‚DeichStube‘ besitzt besagter Passus aber ohnehin nur eine Gültigkeit bis zum morgigen Donnerstag. Dementsprechend stehen alle Zeichen auf Verbleib. Der Rechtsverteidiger ist vertraglich noch bis 2024 gebunden.

