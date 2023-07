TSG: Neuer Flügelspieler aus Rumänien?

Die TSG Hoffenheim könnte sich nach der Verpflichtung von Marius Bülter erneut Verstärkung für den offensiven Flügel an Bord holen. Wie die rumänische ‚ProSport‘ berichtet, bekundet der Bundesligist Interesse an Emmanuel Yeboah. Der 20-Jährige steht noch bis 2024 bei CFR Cluj unter Vertrag und hat neben den Hoffenheimern auch drei Klubs aus der MLS auf sich aufmerksam gemacht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Bericht zufolge wären die US-Vereine allesamt bereit, zwei Millionen Euro für Yeboah auf den Tisch zu legen. Cluj hofft jedoch auf bis zu vier Millionen Euro für den Offensivspieler, der nur noch einen Vertrag bis 2024 besitzt. Für Cluj absolvierte Yeboah in der abgelaufenen Saison 48 Pflichtspiele, hatte mit je drei Treffern und drei Assists aber überschaubaren Anteil am Offensiv-Output seines Teams. Beim U23 Afrika-Cup war der Rechtsfuß mit drei Treffern und einem Assist in drei Einsätzen ungleich erfolgreicher.

Lese-Tipp

Szalai: TSG statt Union?