Medien: Früchtl vor Bayern-Abschied

Christian Früchtl (22) wird den FC Bayern nach der Saison wohl verlassen. Nach Informationen von ‚Sport1‘ sind für die nächsten Wochen erste Gespräche zwischen dem deutschen Rekordmeister und interessierten Vereinen aus dem In- und Ausland geplant. Die Tendenz gehe klar zur Trennung.

Eigengewächs Früchtl verlängerte erst im September bis 2023 in München, wartet aber nach wie vor auf seinen ersten Profieinsatz für die Bayern. Zwei Einsätze für das Regionalligateam stehen 22 Berufungen in Julian Nagelsmanns Kader gegenüber. Spielpraxis auf hohem Niveau: Fehlanzeige.

In der Vorsaison war Früchtl an den 1. FC Nürnberg verliehen, blieb aber auch in Liga zwei ohne Einsatz. Wohin es den ehemaligen DFB-Juniorenkeeper im Sommer verschlagen wird, ist offen. Bayern will den Abgang laut ‚Sport1‘ intern mit Johannes Schenk (19) und Lukas Schneller (20) kompensieren.