Koulibaly-Ersatz: Neapel vor Kim-Transfer

Die SSC Neapel wird in Kürze mit Min-jae Kim (25) einen Nachfolger für den zum FC Chelsea abgewanderten Kalidou Koulibaly (31) präsentieren können. Nach Informationen von Transfer-Experte Fabrizio Romano machen I Partenopei von der 19,5 Millionen Euro schweren Ausstiegsklausel in dessen Vertrag bei Fenerbahce Gebrauch.

Der Abschluss des Deals wird zeitnah erwartet. Laut ‚Sky Italia‘ steht der obligatorische Medizincheck bei Neapel schon am heutigen Dienstag an. Kim war erst im vergangenen Sommer vom chinesischen Klub BJ Guoan an den Bospurus gewechselt. Nach ansprechenden Leistungen in der abgelaufenen Saison folgt nun der Schritt nach Italien.