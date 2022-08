VfB macht Rennen um Pfeiffer

Luca Pfeiffer wechselt vom dänischen Erstligisten FC Midtjylland zum VfB Stuttgart. Bei den Schwaben unterschreibt der deutsche Stürmer einen Vierjahresvertrag bis 2026. Die Ablöse für den 1,96-Meter-Hünen beträgt dem Vernehmen nach 3,5 Millionen Euro.

Die vergangene Spielzeit verbrachte der 25-Jährige leihweise bei Darmstadt 98 in der zweiten Liga. Dort konnte er mit 17 Toren und sechs Assists in 32 Pflichtspielen auf sich aufmerksam machen. Neben dem VfB soll auch der 1.FC Köln Interesse an einer Verpflichtung gezeigt haben, ein Angebot der Geißböcke in Höhe von zwei Millionen Euro soll jedoch abgelehnt worden sein.

„Torgefahr, Athletik, Erfahrung“

Sportdirektor Sven Mislintat sagt: „Luca war in der vergangenen Saison einer der erfolgreichsten Torschützen der zweiten Bundesliga. Mit seiner Torgefahr, seiner Athletik aber auch mit der Erfahrung, die er bei seinen bisherigen Karrierestationen im In- und Ausland gesammelt hat, passt er hervorragend in unseren Kader. Wir freuen uns, dass wir diesen Transfer realisieren konnten und begrüßen Luca herzlich beim VfB.“

Pfeiffer freut sich „riesig, wieder in der Heimat zu sein. Der VfB Stuttgart hat in der Region eine große Bedeutung. Schon als Kind hat mich der VfB mit seinem Stadion und seinen Fans fasziniert. Deshalb bin ich sehr glücklich, dass es mit dem Transfer geklappt hat.“