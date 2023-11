Rice über seine Ablöse: „Fühlt sich nicht normal an“

Mittelfeldmotor Declan Rice empfindet die 120 Millionen Euro, die der FC Arsenal im vergangenen Sommer an Wes Ham United gezahlt hat, als außergewöhnlich. Es „fühlt sich nicht normal an“, sagt Rice in der ‚Times‘. „Als der Transfer über die Bühne ging, war ich sehr nervös“, so der 24-Jährige. Und weiter: „Es ist ganz normal, darüber nachzudenken. Du bist ein Mensch, der für 105 Millionen Pfund gekauft wurde. […] Aber das lag daran, was ich bei West Ham geleistet habe und was sie mir wert waren.“ Nach ein paar Wochen habe er sich aber gut eingelebt und mittlerweile spiele die Ablösesumme in seinem Kopf keine Rolle mehr.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dass der Druck auf Spieler mit hohen Transfersummen enorm ist und diese, wie beispielsweise bei Eden Hazard und Real Madrid, nicht immer wie gewünscht einschlagen, bleibt nicht aus. Dennoch gibt es auch Spieler wie Jack Grealish, der im Sommer 2021 für umgerechnet 117,5 Millionen Euro von Aston Villa zu Manchester City gewechselt war, deren Transfersumme aufgrund von Startschwierigkeiten zu schnell für zu hoch eingestuft werden. Mittlerweile zählt Grealish zum Stammpersonal der Citizens und zahlt die Ablöse eindrucksvoll zurück. Rice meint: „Jetzt fliegt er.“