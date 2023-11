Bericht: Werder träumt von Rolfes und Krösche

Für Frank Baumann ist beim SV Werder Bremen im Sommer Schluss. Der 48-Jährige wird seinen 2024 auslaufenden Kontrakt als Sportchef nicht verlängern. Folglich fahnden die Verantwortlichen mit Hochdruck nach einem passenden Nachfolger.

Dabei tauchen neben Clemens Fritz, der die interne Lösung darstellen würde, weitere Namen auf der Liste der Grün-Weißen auf. Nach Informationen der ‚DeichStube‘ haben es Markus Krösche und Simon Rolfes auf die sogenannte „Longlist“ geschafft. Am Sonntag trifft sich Aufsichtsrat zur Mitgliederversammlung, das Kontrollgremium setzt sich einen Tag später zusammen. Dabei wird es dem Bericht zufolge unter anderem um den Baumann-Nachfolger gehen.

Doch selbst wenn sich die Bremer auf Krösche oder Rolfes festlegen, steht auf einem anderen Blatt, ob für einen der beiden ein Engagement an der Weser in Frage kommt. Deshalb soll bei den beiden Ex-Werderadern zunächst angefragt werden, ob es sich überhaupt lohnt, sie in den engeren Kandidaten-Kreis aufzunehmen. Während Krösche bereits seit über zwei Jahren bei Eintracht Frankfurt als Sportvorstand tätig ist und unter anderem den Gewinn der Europa League 2022 miterlebte, leistet Rolfes hervorragende Arbeit bei Bayer Leverkusen.

Der Ex-Profi stellte als Sportchef eine Mannschaft zusammen, die den besten Bundesliga-Saisonstart aller Zeiten hinlegte. Platz eins in der Liga ist die logische Konsequenz. Zudem tütete die Werkself wichtige Vertragsverlängerungen mit Trainer Xabi Alonso (bis 2026) sowie den Leistungsträgern Jeremie Frimpong, Edmond Tapsoba und Exequiel Palacios (alle bis 2028) ein.