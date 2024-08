Wechsel noch möglich: Werner hofft weiter auf Ducksch-Verbleib

Ole Werner kämpft um den Verbleib von Angreifer Marvin Ducksch (30) beim SV Werder Bremen. „Ich habe Marvin das auch schon gesagt: In den letzten zweieinhalb Jahren war er ein ganz wichtiger Teil unserer Entwicklung. Deshalb ist es natürlich unser Wunsch, dass er bei uns bleibt“, sagte der Werder-Coach gegenüber der ‚DeichStube‘ und betonte noch einmal: „In der Zeit, in der ich hier bin, hat er 67 Scorer in 87 Spielen gemacht!“

Unter der Anzeige geht's weiter

Einen Abgang noch kurz vor Transferschluss konnte aber auch Werner nicht gänzlich ausschließen: „Trotzdem gehört zur Wahrheit dazu: Es können Angebote kommen, die für einen Spieler und einen Verein so attraktiv sind, dass es zu einem Wechsel kommt - obwohl man mit einem Spieler sehr zufrieden ist und gerne mit ihm weiterarbeiten würde.“ Seit längerem halten sich Gerüchte über einen potenziellen Wechsel von Ducksch nach Saudi-Arabien.