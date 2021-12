Feiert Costa sein La Liga-Comeback?

Diego Costa könnte schon bald wieder in Europa auf Torejagd gehen. Einem Bericht der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge peilt der 33-jährige Stürmer nach nur vier Monaten in Brasilien bei Atlético Mineiro (19 Pflichtspiele, fünf Tore) schon wieder eine Rückkehr auf den alten Kontinent an. Er habe sich „ins Schaufenster“ gestellt.

In Spanien eröffnen sich Costa laut erwähnter Fachzeitung bereits zwei Optionen: Die La Liga-Abstiegskandidaten FC Cádiz und FC Elche suchen händeringend nach einem treffsicheren Stürmer und sollen dabei auf den ehemaligen spanischen Nationalspieler gestoßen sein. Costas Vertrag bei Mineiro ist allerdings noch bis Dezember 2022 datiert.