20 Millionen: Neuer Keeper für Tottenham

Tottenham Hotspur dürfte in Kürze den Nachfolger seiner langjährigen Nummer eins Hugo Lloris präsentieren. Wie die italienischen Transfer-Experten Fabrizio Romano und Gianluca Di Marzio übereinstimmend berichten, wechselt Guglielmo Vicario vom FC Empoli nach London. Kostenpunkt: 20 Millionen Euro plus Boni.

Noch in dieser Woche werde der 26-jährige Keeper in die englische Metropole reisen und die obligatorischen Formalitäten abwickeln. Bei den Spurs erhält Vicario einen Vertrag über fünf Jahre. Der 1,94.-Mann hat es bereits in den Kader der italienischen Nationalmannschaft geschafft, wartet dort aber noch auf seinen ersten Einsatz.

