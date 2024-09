„Mentales Trauma“: Barças de Jong auf dem Weg der Besserung

Frenkie de Jong macht Fortschritte in der Rehabilitation seiner Sprunggelenksverletzung. Im vereinsinternen Interview verrät der 27-Jährige: „Drei Verletzungen am selben Knöchel verursachten bei mir ein leichtes mentales Trauma, aber nach und nach gewinne ich wieder das Selbstvertrauen, körperbetont zu spielen und in Zweikämpfe zu gehen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Verletzung hatte sich de Jong im April gegen Real Madrid im Clásico zugezogen. „Ich sehe die Mannschaft mit viel Energie und Qualität. Ich möchte wirklich Teil dieser Mannschaft sein und den größtmöglichen Beitrag leisten“, sagt der 54-fache niederländische Nationalspieler in Hinblick auf sein Comeback, das noch etwa drei Wochen entfernt sein dürfte.