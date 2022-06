PSG-Talent Simons zu PSV

Xavi Simons wechselt fest zur PSV Eindhoven. Wie der amtierende niederländische Vizemeister mitteilt, kommt das 19-jährige Toptalent ablösefrei von Paris St. Germain in die Eredivisie.

Bis zuletzt arbeitete PSG daran, den auslaufenden Vertrag mit dem Mittelfeldjuwel zu verlängern. Den Zuschlag erhält nun jedoch der Verein aus Simons Heimatland. Bis 2027 bindet sich der Youngster an seinen neuen Arbeitgeber.

Lange wurde Simons in La Masia, der berühmten Akademie des FC Barcelona, ausgebildet. 2019 wechselte der technisch versierte Jungspund dann in die französische Hauptstadt, wo er den Durchbruch aus der Jugend in den Profikader schaffte. Nun zieht es Simons weiter nach Eindhoven.