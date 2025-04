SGE: Frühe Trapp-Rückkehr gegen Augsburg?

Kevin Trapp steht Eintracht Frankfurt für das anstehende Spiel gegen den FC Augsburg am kommenden Sonntag (15:30 Uhr) grundsätzlich wieder zur Verfügung. Trainer Dino Toppmöller gab auf der heutigen Pressekonferenz einen Ausblick auf die Situation seines Kapitäns: „Er ist diese Woche wieder leicht eingestiegen und hat am Mittwoch auch am Training teilgenommen. Wir haben morgen das Abschlusstraining. Da werde ich mit ihm noch mal sprechen. Dann müssen wir schauen, ob er für das jetzige Spiel schon eine Option ist.“

Ob Trapp gegen den FCA womöglich Kauã Santos aufgrund einer Verletzung ersetzen muss, konnte Toppmöller nicht beantworten. Angesprochen auf das Humpeln des Brasilianers nach der 0:1-Niederlage gegen Tottenham Hotspur am gestrigen Donnerstag sagte der SGE-Coach: „Ich habe heute ehrlicherweise noch nicht alle Spieler gesehen. Die kamen in zwei Gruppen. Ich war mit der Gruppe draußen auf dem Platz. Ich gehe gleich noch mal zum Doc, werde nachfragen. Aber diese Info habe ich jetzt noch nicht.“ Eigentlich wolle Toppmöller bei Trapp „nochmal auf eine komplette Trainingswoche“ abwarten.