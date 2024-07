Bochum bedient sich in Wolfsburg

Der VfL Bochum verpflichtet Sturmtalent Alessandro Crimaldi. Wie der Bundesligist offiziell verkündet, wechselt der 16-Jährige vom VfL Wolfsburg in die U19 an der Castroper. Der Stürmer soll allerdings die Chance erhalten, sich in der Vorbereitung bei den Profis der Bochumer zu beweisen. „Alessandro ist ein torgefährlicher Offensivspieler, der nicht nur den eigenen Abschluss sucht, sondern auch immer das Auge für den Mitspielern hat“, so U19-Trainer David Siebers.

Crimaldi zeigte sich in der vergangenen Saison der B-Junioren-Bundesliga durchaus treffsicher und netzte in 26 Spielen 18 Mal. Über den Wechsel in den Ruhrpott freut sich der gebürtige Würzburger: „Ich bin froh, dass der Wechsel von VfL zu VfL, von Wolfsburg nach Bochum geklappt hat. Für meine Entwicklung wird das ein wertvoller Schritt sein.“