Milan: Klare Ansage zu Bayern-Kandidat Hernández

Weltklasse-Linksverteidiger Théo Hernández (26) ist beim AC Mailand fest für die anstehende Saison eingeplant. „Théo ist gesetzt, Álex Jiménez sein Stellvertreter“, machte Milan-Funktionär Zlatan Ibrahimovic auf einer Pressekonferenz keinen Hehl aus dem Mailänder Personalplan hinten links. Ein Abschied des französischen EM-Teilnehmers ist – zumindest im Moment – kein Thema.

Schon im Juni hatte Ibrahimovic, der als Berater in die Vorgänge bei den Rossoneri involviert ist, einen Hernández-Abgang mehr oder weniger klar ausgeschlossen. In den Wochen zuvor war der jüngere Bruder von Lucas Hernández (28) ein ganz heißes Transferthema beim FC Bayern, in Spanien wurde sogar schon von einer Einigung berichtet. Doch in der italienischen Modestadt haben sie offenkundig andere Pläne als einen Verkauf.

Ob Bayern überhaupt Bedarf nach einem neuen Linksverteidiger hat, muss sich ohnehin erst noch herausstellen. Eine Verlängerung von Alphonso Davies (23) mag noch in der Schwebe hängen, ist aber keinesfalls vom Tisch. Und selbst dann wäre ein Abschied des Kanadiers nicht in Stein gemeißelt. Zuletzt war zu vernehmen, dass die Münchner mit Davies sogar ins letzte Vertragsjahr gehen und auf eine Millionen-Ablöse verzichten könnten.