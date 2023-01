Köln verleiht Duda nach Italien

Für Ondrej Duda endet das Kapitel Bundesliga nach sechseinhalb Jahren. Wie Serie A-Teilnehmer Hellas Verona verkündet, kommt der Mittelfeldspieler zunächst bis zum Ende der Saison auf Leihbasis vom 1. FC Köln. Im Anschluss daran besteht eine Kaufpflicht, die unter bestimmten Bedingungen greift.

FC-Geschäftsführer Christian Keller erklärt: „Ondrej ist mit dem Wunsch auf uns zugekommen, dass er sich verändern möchte. Diesem Anliegen haben wir zugestimmt und im Ergebnis die Leihe zu Hellas Verona realisiert. Für seine Zeit in Verona wünschen wir Ondrej alles Gute, allen voran, dass er mit vielen guten Leistungen zum Klassenerhalt in der Serie A beitragen kann.“

Von 2016 bis 2020 war Duda für Hertha BSC aufgelaufen, eher er sich den Geißböcken anschloss. In insgesamt 135 Partien im deutschen Oberhaus war er an 34 Treffern direkt beteiligt. In der laufenden Spielzeit konnte Duda vor allem in der Conference League glänzen (zwei Treffer), in der Liga blieb er aber weitestgehend glücklos.